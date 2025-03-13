Kars\'ta Hayvancılıkta İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kars Veteriner Hekimleri Odası ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Kars için önemli bir projeye imza attı

Kars Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) ile Kars Veteriner Hekimleri Odası (KVHO) arasında ortak faaliyet ve işbirliği protokolü imzalandı.

Kars Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu ile Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül tarafından imzalanan protokolde; bölgede küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yetiştiriciler tarafından daha bilimsel ve daha karlı bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Ayrıca; hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik ortak faaliyetlerin hayata geçirilmesine ilişkin iş birliğini düzenlemek amacıyla da imzalanan protokol, bölgenin tarım ve hayvancılığının kalkınmasına katkı sağlayacak.

Kars Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinde, alanında uzman iki oda arasında imzalanan protokolde her iki oda başkanı, proje kapsamında hayata geçirecekleri faaliyetleri açıkladı.

Kars Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül yaptığı açıklamada, "Küçükbaş hayvancılık sektörüne yönelik teknik bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Tarım ve hayvancılık alanlarında bilimsel ve sektörel bilgiyi paylaşarak, sektördeki gelişmeler konusunda ortak raporlar hazırlayarak ve yayınlayacağız. Veteriner hizmetleri konusunda üyelere yönelik bilgilendirmeler yaparak, farkındalık oluşturacağız. Ortak projeler geliştirerek, bölgesel, ulusal ve uluslararası bazda destek ve fonlardan yararlanacağız. Odamız tarafından Kars'ta yürütülen küçükbaş hayvancılıkla ilgili protokol, proje ve çalışmaları, Kars DKKYB'ne kayıtlı üyelerimize duyuracağız. ve üyelerimizin katılımını sağlayacağız. Odamıza kayıtlı olup küçükbaş hayvan yetiştiriciliği faaliyeti gösteren üyelere yönelik KVHO tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmasını sağlayacağız" dedi.

Ödül, "Kars'ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaşanan infertilite, beslenme, paraziter mücadele vb. gibi temel sorunların ortadan kaldırılabilmesi için Kars DKKYB yönetimi ile birlikte projeler ve saha çalışmaları organize edeceğiz ve uygulayacağız. Sektördeki gelişmeleri takip ederek, Kars DKKYB üyelerine gerekli bilgilendirme ve teknik destekler sağlanacak. Veteriner hekimlerin işletmelerle olan iş birliklerini geliştirecek projelere katkı sunulmasını sağlayacağız. Bölgemiz hayvancılığının kalkınması için protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ederim" diye konuştu. - KARS