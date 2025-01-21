Kars\'ta Hijyen Eğitimi Kursları Başladı

Yerel

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvancılık sektöründe verimliliği artırmak ve hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla "Büyükbaş Hayvancılıkta Sağım Hijyeni ve Sanitasyon" kursu düzenledi. Eğitim, bölgedeki çiftçilerin ve hayvancılık işletmelerinin sağlıklı süt üretimi konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce "Kadın Çiftçiler Öğreniyor, Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçleniyor Projesi" çerçevesinde Büyük Baş Hayvancılıkta Sağım Hijyeni ve Sanitasyon kursları Sarıkamış'a bağlı Yayıklı, Çatak ve Yenigazi köylerinde start aldı.

Kurs kapsamında, süt sağımında dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları, ekipman temizliği, süt kalitesinin artırılması ve hayvan sağlığının korunması gibi konular ele alındı. Ayrıca, katılımcılara modern sağım teknikleri ve sanitasyon uygulamaları hakkında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Eğitimler, alanında uzman veteriner hekimler ve zooteknistler tarafından veriliyor. Çiftçiler, edindikleri bilgilerle hem hayvan refahını artırabilecek hem de yüksek kalitede süt üretimi yaparak ekonomik kazançlarını artırabilecek. Kars halkı için önemli bir fırsat olan bu eğitim programı, sağlıklı ve hijyenik süt üretimi konusundaki farkındalığı artırarak, bölge hayvancılığının ulusal standartlara uygun hale gelmesine katkı sağlayacak. - KARS