Kars'ta kaçak avcı suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta kaçak avcı suçüstü yakalandı

17.04.2022 11:05
Kars'ta kaçak avcı suçüstü yakalandı

Sarıkamış'ta kaçak keklik avcılığı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Sarıkamış'ta kaçak keklik avcılığı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ile Sarıkamış Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin Karakurt bölgesinde yaptıkları kontrollerde bir kişinin kaçak keklik avı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri, kaçak avcıyı suçüstü yakaladı. Ekipler bölgede keklik yakalama tuzak malzemeleri ile 2 adet Kınalı Keklik ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Kaçak avcıya 4 bin 174 lira idari ve 2 bin 800 lira tazminat olmak üzere toplam 6 bin 974 lira ceza kesildi.

Ekiplerin kaçak avcılara yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi Son dakika haberleri | Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi Kars'ta kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi Kars'ta kaçak keklik avlayan kişiye 6 bin 974 lira ceza kesildi

Milli Parklar, Jandarma, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta kaçak avcı suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Boynuna ip bağlanıp kaçırılan rezidansta cinsel istismara uğrayan genç kadın: İnsanların yüzüne bakamıyorum
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
10:10 Emlakçılar odası başkanı açıkladı: Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak
10:08 İsrail polisinin kontrolünde olan Mescid-i Aksa'ya baskın: 9 kişi yaralandı
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 11:12:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta kaçak avcı suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement