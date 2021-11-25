Kars'ta kadına şiddete dikkat çekildi - Son Dakika

Kars'ta, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü"nde çeşitli etkinliklerle kadına şiddete dikkat çekildi.

Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Kars Valiliği Parkı'nda Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele' dikkat çekmek için Kars Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile kurumların açtıkları stantlarda kadına şiddete dikkat çekilirken, vatandaşlara el broşürü dağıtıldı. Görevliler kadınları bilgilendirdi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve beraberindekiler stantları gezerek yetkilerden bilgi aldı.

Etkinlikte, kadınlara kırmızı karanfil verilirken, kurulan panoya Öksüz ve beraberindekiler, ellerini turuncu boya ile kaplayarak el izlerini bıraktı.

Öte yandan Kars Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 'Kadına Şiddet'e dikkat çekilmek için açılan standa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'nda görevli personellerde destek vererek vatandaşları bilgilendirdiler. - KARS