Kars\'ta Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Kars'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası belediye karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kars Belediye Başkanlığı'na bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele ekipleri, kent genelinde yol ve kaldırımlarının karını temizliyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yürütüldüğü kentte vatandaşların her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için kaldırımlarım karı temizliyor, buzlar kırılıyor ve temizlenen kaldırımlarda buz ve dona karşı tuzlama çalışması da yapılıyor.

Greyder ve kar küreme araçlarıyla temizlenen yollarının karı ise kamyonlarla kent dışına çıkarılıyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilimizde belediye ekiplerimizce, ana arterler başta olmak üzere yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor" denildi. - KARS