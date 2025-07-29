Kars'ta Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı

Kars\'ta Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı
29.07.2025 16:22
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Vali Polat başkanlığında projeler ve hizmetler değerlendirildi, koordinasyon vurgulandı.

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında "Kaymakamlar Toplantısı" düzenlendi.

Vali Yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kars genelindeki mevcut projeler ile planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, ilçelerde devam eden kamu yatırımları, güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi çeşitli alanlardaki gelişmeler detaylı şekilde değerlendirildi.

Vali Ziya Polat, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi için kamu kurumları arasında koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Vali Polat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İlçelerimizdeki ihtiyaçları yerinde tespit ederek, çözüm odaklı çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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