Kars'ta Kene Tehdidi Artıyor - Son Dakika
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Kars'ta Kene Tehdidi Artıyor

Kars\'ta Kene Tehdidi Artıyor

Kars'ta baharın gelişiyle kene vakalarında artış yaşandı. Uzmanlar uyarıyor: Dikkatli olun!

03.05.2025 12:13
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Kars'ta kışın ardından doğa yeniden hayat buldu, meralara çıkan hayvanlar bölgeye hareketlilik getirdi. Ancak baharın gelişiyle birlikte yalnızca otlaklar değil, keneler de ortaya çıkmaya başladı.

Bahar aylarında özellikle hayvanların meralara çıkmasıyla birlikte kırsal alanlarda kene vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, kene ısırıklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. En büyük risklerden biri ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi hayati tehlike oluşturabilen hastalıklar.

Uzmanlardan uyarı

Kars İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve uzman veteriner hekimler, kene ile karşılaşan vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:

"Kene vücuda tutunmuşsa: Kene kesinlikle çıplak elle çıkarılmamalı. Sağlık kuruluşlarında uzmanlar tarafından çıkarılması önerilir. Bilinçsizce çıkarılan keneler, virüsün vücuda yayılmasına neden olabilir.

Kene fark edildiğinde: En kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Kıyafet seçimi: Kırsal alana çıkarken açık renkli, kapalı kıyafetler tercih edilmeli; pantolon paçaları çorap içine alınmalı.

Hayvan teması sonrası: Özellikle meralardan dönen hayvanlarla temas eden kişilerin dikkatli olması, üzerlerini kontrol etmesi öneriliyor.

Kene kontrolü: Doğa yürüyüşleri, piknik veya hayvan otlatma sonrası vücut dikkatlice kontrol edilmeli".

Yetkililer, kenelerle mücadelenin bireysel tedbirlerle başladığını hatırlatarak, özellikle çocuklar ve yaşlıların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. - KARS

Kaynak: İHA

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