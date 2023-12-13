Kars\'ta kırmızı et satışı denetlendi

Kars'ta kırmızı et satışının yapıldığı kasap ve işletmeler denetlendi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde bulunan işletmelere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce oluşturulan ekipler, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik işletmelerin risk durumlarına göre düzenli olarak denetimler yapılıyor.

Denetimler çerçevesinde ekipler, son günlerde kamuoyunu rahatsız eden Bakanlık onayı olmayan izinsiz kesim yerlerinde hayvanların kesildiği ile ilgili iddialar üzerine kentte bulunan kırmızı et satışının yapıldığı kasaplara yönelik denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, etlerin menşei-mühürlü olup olmadıkları, kesim raporu ve soğuk zincire uyulup uyulmadığı gibi konular titizlikle incelendi.

Yapılan denetimler de kaçak, mühürsüz ve menşei belli olmayan etlere rastlanmazken, denetimlerin daha sık ve düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan herhangi bir olumsuzluk ve şüphe durumunda Alo Gıda 174 hattını arayarak ihbarda bulunmaları durumunda gıda güvenliği konusunda daha etkin denetimler gerçekleştirileceklerine dikkat çekti. - KARS