Kars'ta KOSGEB Meslek Lisesi öğrencilerini bilgilendirdi - Son Dakika

Kars'ta öğrenciler 'Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı' çerçevesinde bilgilendirildi.

KOSGEB Kars Müdürlüğü ve Kars Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yapılan bilgilendirme toplantıları ile Kars il genelinde bulunan Meslek Lisesi öğrencilerine Girişimcilik Destek Programları hakkında bilgi verildi. Meslek Liselerine Yönelik Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen organizasyon ile "Meslek Lisesi Öğrencilerinde Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması" amaçlanıyor.

Etkinlikte KOSGEB Kars Müdürlüğü'nde görevli KOBİ Uzmanları tarafından Kars İl Merkezinde bulunan; Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde KOSGEB Destekleri, Online Girişimcilik Eğitimleri, projeler ve teşvikler hakkında bilgi verildi.

Program ile mezuniyet sonrası imalata yönelik işyeri açmayı planlayan meslek lisesi mezunu gençlere ilk ağızdan KOSGEB destekleri anlatılarak bu desteklerden en iyi şekilde istifade etmeleri hedefleniyor.

KOSGEB 2020 yılından itibaren imalat sanayi sektöründe çalışmak isteyen girişimcilere belli şartları sağlaması sonucunda teknoloji düzeylerine göre 365 bin TL'ye ye kadar destek verilmektedir. Bununla birlikte işletmesini hizmet sektöründe kuracak olan girişimcilere de 65 bin TL'ye kadar destek verilmektedir. Bu işletmeler verilen hibe desteklerinin yanında 70 bin TL'ye kadar da düşük faizli kredi desteğinden faydalanabilecekler. - KARS