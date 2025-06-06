Kars\'ta Kurban Bayramı Sessiz Geçti

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Kars'ta alışılmışın dışında bir sessizlik hakim oldu.

Her gün yüzlerce kişinin yürüyüş yaptığı, alışveriş yaptığı ya da vakit geçirdiği cadde ve sokaklar, bayramın ilk gününde neredeyse tamamen boş kaldı. Şehir merkezinde kurulan kalabalık görüntüler yerini sakinliğe bırakırken, esnafın büyük bir kısmı iş yerlerini kapalı tuttu.

Özellikle Faikbey ve Kazımpaşa Caddesi gibi kentin en işlek noktalarında gözle görülür bir insan ve araç trafiği düşüşü yaşandı. Bayram namazının ardından vatandaşların çoğunlukla evlerinde aileleriyle vakit geçirmeyi tercih ederken, bazıları ise köylerine veya başka şehirlere gitti. Kentte boş kalan sokaklarda sadece belediye temizlik ekiplerinin olması dikkat çekti. - KARS