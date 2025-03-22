Kars'ta Mart Ayında Yağan Kar, Kuraklık Endişelerini Azalttı

(KARS) - Kar yağışının kış boyu yaşanmaması nedeniyle yaz aylarının kurak geçeceği endişesi yaşayan Karslılar, mart ayında yağan kar ile biraz olsun umutlandı. Kars'ın Çalgavur köyünde çiftçilik yapan Ünsal Ağkoç, Kars'a kışın kar yağmadığını ama Mart ayında yağmasının güzel olduğuna dikkat çekerek, "Kar yağışı biraz olsun yüzümüzü güldürüyor. İnşallah yazın kuraklık olmaz" dedi.

Kars'ta, gece boyu devam eden yoğun kar yağışı, il genelini olduğu gibi şehir merkezini de beyaza bürüdü. Kar yağışı ile güne uyanan Karslılar, "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlatarak, sabahın ilk saatleri ile birlikte iş yerlerinin önünde biriken kar birikintilerini temizledi. Kars Belediyesi, temizlik işleri ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken kar birikintilerini temizledi. Her kar yağışı sonrası olduğu gibi bu sabah da tarihi Kars Kalesi ve çevresindeki tarihi yapılar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

"Köylü kuraklık olur diye korktu"

Kars'a kışın geri geldiğini söyleyen Gülbeyi Korkmaz, "Allah'a şükür kış geri geldi. 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' hesabı var. Memleketimizin durumu bu. Eskilerin konuştuğu tarihi sözler var. Bizler de ne yapalım, günün şartları ne getiriyorsa ona uyacağız. Hayatımızı ona göre idame ettireceğiz. Memleketimizin rakımının yüksek olması ve doğanın getirdiği durumları yaşıyoruz. Bakarsınız iki saat sonra bu kar erimeye başlar. Ondan sonra sel ve su baskınları yaşanabilir" dedi.

Kars'ın Çalgavur köyünde çiftçilik yapan Ünsal Ağkoç da Kars'a kışın kar yağmadığını ama mart ayında yağmasının güzel olduğuna dikkat çekerek, "Kar yağışı biraz olsun yüzümüzü güldürüyor. İnşallah yazın kuraklık olmaz" dedi.

Çalıştığı iş yerinin önünü temizleyen Cafer Çiftçi de "Kışın Kars'a kar yağmadı. Köylü kuraklık olur diye korktu. Rızkı veren Allah'tır. Bu kar gübredir. Bu sen gübre serpmeyin. Bu kar gübre yerine geçer. Kışın yağmadı şimdi yağıyor. Köylü korkmasın. Atalarımızın dediği gibi 'Mart bacadan baktırır, kazma kürek yaktırır'. İşte o gün bugündür" diye konuştu.