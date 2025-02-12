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Kars'ta Organik Tarım Eğitimi

Kars\'ta Organik Tarım Eğitimi

Öğrencilere organik tarım ve doğa bilinci kazandırmak amacıyla eğitim verildi.

12.02.2025 15:33
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Kars'ta öğrencilere doğa bilinci kazandırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını öğretmek amacıyla "Organik Tarım Eğitimi" verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde, öğrenciler organik tarımın önemi, doğaya duyarlı üretim teknikleri ve sağlıklı gıdaya erişim konularında bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'nın katılımlarıyla, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda verilen eğitimde öğrencilere, toprak analizi, doğal gübre kullanımı, zararlılarla biyolojik mücadele ve organik ürün yetiştirme yöntemleri anlatıldı.

Tarım ve orman Müdürlüğü'nce eğitimlerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği ve daha fazla okulun projeye dahil edileceği açıkladı. - KARS

Kaynak: İHA

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