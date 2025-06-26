Kars\'ta Ot Biçimi Mevsimi

Kars'ta bazı bölgelerde ot biçimi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde ot biçimi mesaisine başlıyor, akşam saatlerinde ise biçtikleri otları topluyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde ot biçimi başlarken, güneşli havayı fırsat bilen çiftçiler otlarını biçmek üzere tarım arazilerinin yolunu tuttu. Bazı çiftçiler ot biçimini traktör arakasına bağladıkları biçer-döverle yaparken, bazı çiftçiler ise eski usul tırpanla ot biçiyor. Biçilen otlar daha sonra tırmıklarla toplanıyor. Bir süre arazide bırakılan otlar daha sonra traktörlerle köylere taşınıyor.

Duraklı köyünde yaşayan ve basına yardım eden Tolgahan Öztürk, " Okullar kapandı. Hem babama yardım ediyorum, hem de kitap okuyorum. Babam tarımla uğraşıyor, bende tarımı seviyorum. Babam otları biçiyor, bende toplamasına yardım ediyorum. Hayvanlarımızın kışlık yiyeceklerini hazırlıyoruz. Babam otu biçiyor, bende topluyorum. Babama yardım ediyorum" dedi.

Öte yandan sabahın erken saatlerinde başlayan ot biçimi akşam saatlerine kadar sürüyor. Çiftçiler biçtikleri otlarla hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkarmış oluyor. - KARS