Kars'ta Pestisit Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kars'ta Pestisit Eğitimi Verildi

Kars\'ta Pestisit Eğitimi Verildi

Tarım Müdürlüğü, çiftçilere hasat öncesi pestisit kullanımı eğitimi düzenleyerek bilinçlendirdi.

02.05.2025 16:20
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Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, çiftçilere yönelik "Hasat Öncesi Pestisit Kullanımı Eğitimi" düzenlendi. Eğitim, hem insan sağlığını korumayı hem de tarımsal üretimde kaliteyi artırmayı amaçlıyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı teknik personelleri tarafından Halıkışlak, Kilittaşı ve Bacalı köylerinde üreticilere yönelik verilen eğirimde, pestisitlerin doğru zamanda, doğru dozda ve uygun yöntemlerle kullanımının önemi vurgulandı. Eğitimler uzmanlar, yanlış pestisit kullanımının hem ürün kalitesini düşürdüğünü hem de çevresel zararlar oluşturduğuna dikkat çekti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce verilen eğimde, "Pestisit kullanımında bilinçli hareket etmek, hem halk sağlığı hem de ihracat standartları açısından büyük önem taşıyor. Hasat öncesi yapılan bu eğitimlerle üreticilerimizi bilinçlendirerek, kalıntısız ve güvenilir ürün elde etmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eğitim sonunda üreticilere bilgilendirici broşürler dağıtılırken, soruları da uzmanlar tarafından yanıtlandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, benzer eğitim çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Pestisit Eğitimi Verildi - Son Dakika

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