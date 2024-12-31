Kars'ta Tarım İçin Yeni Laboratuvar Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars'ta Tarım İçin Yeni Laboratuvar Açıldı

Kars\'ta Tarım İçin Yeni Laboratuvar Açıldı

Kars'ta, daha verimli tarım için Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı törenle açıldı.

31.12.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta tarım ve hayvancılığın daha bilimsel ve verimli bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacak olan Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı, törenle hizmete açıldı. Modern teknolojiyle donatılan laboratuvar, bölgedeki çiftçilere daha verimli üretim yöntemleri sunmayı hedefliyor.

Açılış törenine, Kars Valisi Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın katıldı.

Laboratuvar ile toprağın mevcut besin durumu analiz edilerek gübre ihtiyacı belirlenecek, ürün ve iklim şartlarına göre doğru gübreleme programları hazırlanacak, ekonomik ve sürdürülebilir tarım teşvik edilecek, toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi önlenecek, organik ve çiftlik gübrelerinin kullanımı teşvik edilerek ekolojik dengenin korunması sağlanmış olacak.

Laboratuvarda yapılan toprak analizleri, çiftçilere en uygun gübreleme ve ürün planlaması konusunda rehberlik ederken, sulama suyunun kimyasal özellikleri de tespit edilecek. Böylelikle hem doğal kaynaklar korunacak hem de bölgedeki tarımsal üretim kalitesinin artırılması sağlanacak.

Açılışta konuşan Vali Ziya Polat, "Bu laboratuvar, Kars'taki tarımın daha bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılmasına öncülük edecek. Çiftçilerimiz artık bilimsel verilerle desteklenerek daha yüksek verim elde edebilecek" dedi.

Öte yandan açılış sonrası yapılan teknik incelemelerle, laboratuvarın ilk örnek analiz çalışmalarına da başlandı. - KARS

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Yerel, Tarım, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Tarım İçin Yeni Laboratuvar Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 01:03:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Tarım İçin Yeni Laboratuvar Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.