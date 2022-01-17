Kars TKDK'dan yeni çağrı ilanı - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kars İl Koordinatörü Bekir Güre, Kurumun 14.01.2022 tarihi itibariyle IPARD II Programının 11. Başvuru Çağrı İlanına çıktığını bildirdi.

Bekir Güre; "Kurumumuz IPARD II - 11. Çağrı İlanında 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve iş Geliştirme' tedbiri kapsamındaki başvuruları kabul edecektir. Bu kapsamda Kurumumuz 'Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler, Kırsal Turizm, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları, Yenilenebilir Enerji Tesisleri' sektörlerine Kars İlinde yüzde 65 oranında hibe desteği verecektir" dedi.

Güre, "Uygun ve uygun olmayan harcama kapsamında yapım işi içermeyen başvurular için proje teslim alma işlemleri 19.01.2022 tarihinde başlayacak olup Online Proje Başvuru Sistemi 09.02.2022 tarihi saat 21: 00'da kapanacaktır. Bu kapsamdaki projelerin İl Koordinatörlüklerine teslimi 11.02.2022 saat 18: 00'da son bulacaktır.

Uygun ve uygun olmayan harcama kapsamında yapım işi içeren başvurular için proje teslim alma işlemleri 14.02.2022 tarihinde başlayacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 09.03.2022 tarihi saat 21: 00'da kapanacaktır. Bu kapsamdaki projelerin İl Koordinatörlüklerine teslimi 11.03.2022 saat 18: 00'da son bulacaktır. Son teslim alma tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir" diye konuştu. - KARS