Kartal Belediyesi ve Gönüllüler Aydos Ormanı'nda Temizlik Yaptı

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Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre gönüllüleri ile Aydos Ormanı poligon alanında temizlik çalışması yaptı.

Kartal Belediyesi, çevreci gönüllülerle iş birliği yaparak temizlik seferberliği başlattı. Bu kapsamda Aydos Ormanı'na gelişi güzel atılan metal, pet şişe, plastikler, cam ve kağıt gibi geri dönüştürülebilir malzemeler gönüllüler tarafından toplandı.

Kartal Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikte, piknikçilerin bıraktıkları çöpleri toplayan çevre gönüllüleri, atıkları bertaraf edilmek üzere İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Aydos Ormanı'nda yapılan temizliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ile birim müdürleri de katıldı. Başkan Yardımcısı Kars, daha temiz bir çevre için el ele veren gönüllülerin bu çalışmasının örnek bir davranış olduğunu vurguladı.