Kaş yeni hükümet konağına kavuşuyor - Son Dakika
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Kaş yeni hükümet konağına kavuşuyor

12.03.2022 00:59
Kaş yeni hükümet konağına kavuşuyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binasının yapım çalışmalarına başlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yeni hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binasının yapım çalışmalarına başlandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçenin yıllardır özlemle beklediği hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binasına kavuşacağını ifade etti. Başkan Mutlu Ulutaş, Çerçiler mevkisinde 5 bin 300 metrekare alan üzerinde inşa edilecek projenin yapım çalışmalarını başlattıklarını belirterek, Kaş'a hayırlı olmasını diledi.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunu aynı çatı altında toplayarak, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verilmesi hedeflenen projenin, ilçenin tarihi dokusuna uygun mimariyle inşa edileceği öğrenildi. - ANTALYA

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Mutlu Ulutaş, Antalya, Hükümet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaş yeni hükümet konağına kavuşuyor - Son Dakika


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