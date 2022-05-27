Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Ünlü Borsa adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Ünlü Borsa adaylığını açıkladı

27.05.2022 12:27
Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Ünlü Borsa adaylığını açıkladı

Kırşehir Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Ünlü, Ticaret Borsası adaylığını açıkladı.

Kırşehir Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Ünlü, Ticaret Borsası adaylığını açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Ünlü; "Kırşehirimize hizmet yolunda bir adım daha atarak Kırşehir Ticaret Borsası Başkanlığı'na adaylığımı açıklamak istiyorum. Kırşehir'de Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı'nı 3 dönemdir layıkıyla sürdürmekteyim. Kırşehirimize daha iyi hizmetler getirebilmek için ben ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bu göreve talibiz" dedi. Borsada başkan seçildiği taktirde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri de anlatan başkan adayı Hasan Ünlü; "Borsa üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için kapalı hayvan pazarı yeri projesi, zahireci üyelerimiz için daha modern depolar ve ofisler, kapalı hayvan pazarı üzerine yapılacak olan güneş enerji santrali, hayvancılık ve tarım merkezi olan Kırşehirimiz için hayvan hastanesi ve tarım analiz laboratuvarı, hayvan pazarımızı ziyaret edecek olan esnaflarımıza rahatlıkla konaklayabilecekleri otel projemiz, ayrıca hayvancılıkla uğraşan üyelerimiz için yem fabrikası projemiz bulunmaktadır" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Ünlü Borsa adaylığını açıkladı
Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Ünlü Borsa adaylığını açıkladı

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Kırşehir Ticaret Borsası seçimlerine doğru Kırşehir Ticaret Borsası seçimlerine doğru
Kaynak: İHA

Kırşehir, Ticaret, Tarım, Borsa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kasaplar ve Lokantacılar Odası Başkanı Ünlü Borsa adaylığını açıkladı - Son Dakika


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