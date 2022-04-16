Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi'nde görev yapan personel ve KASMEK Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında buluştu..

Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi'nde görev yapan personel ile KASMEK Türk Sanat Müziği Korosu üyeleri, tarihi bir restoranda iftar programında bir araya geldi. İftara Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Öz, Belediye Başkan Yardımcısı Resul Köprülü, Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi personeli, koro üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar yemeğinin ardından Kuran-ı Kerim'in okunması ile devam eden programda konuşan Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu ve başarının ekip ruhuyla yakalanabileceğini kaydetti.

Başkan Vidinlioğlu, "İftar davetleri birlik ve beraberliği pekiştiren, Ramazan ayının o manevi coşkusunu artıran etkinliklerin başında gelir. Bizlerde değerli dostlarımızla bir araya gelerek o coşkuyu, o heyecanı hep birlikte yaşama fırsatı bulduk. Allah tüm halkımızın tuttuğu oruçları makbul, birlik ve beraberliğini daim etsin. Hayırlı Ramazanlar" dedi. - KASTAMONU