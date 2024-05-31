Kastamonu İnebolu\'da Ayılar Vatandaşları Bezdiriyor

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sürekli aynı mahalleye inen ayılar, vatandaşları canından bezdirdi. Arı kovanlarına zarar veren ayılar, meyve bahçelerini de talan ediyor.

Kastamonu'da kış uykusundan uyanan ayılar, yavrularıyla birlikte yiyecek arama telaşına girdi. İlçe merkezlerine kadar inen ayılar, arı kovanlarına ve meyve bahçelerine zarar veriyor. İnebolu ilçesi Cünürye Mahallesi'nde hemen hemen her gün görülen ayılar, meyve bahçelerine ve arı kovanlarına da zarar verdi. Çareyi tel örgülerle önlem almakta bulan vatandaşlar, ayıların kendilerine de zarar vermesinden korktuklarını söyledi.

Kastamonu'da 1500'e yakın bozayı popülasyonu bulunuyor

Türkiye'de resmi verilere göre, ayı popülasyonunun en yoğun olduğu Kastamonu'da ayılar son yıllarda binlerce arı kovanını parçaladı, arıları telef etti. Ormanlık alanda yiyecek bulamadıkları için şehir merkezlerine kadar inen ayıların, geçen yıl saldırısına uğrayan 2 kişi de yaralandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre ayı popülasyonunun en fazla görüldüğü Kastamonu'da bin 500'e yakın bozayı bulunuyor. Yüzde 67'si ormanlarla kaplı Kastamonu'da ayılar en çok Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ağlı, Küre, İnebolu, Doğanyurt, Cide, Şenpazar, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde yaşıyor.

Öte yandan, son aylarda Kastamonu'da sık sık görülen ayılar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

"Ayılarla şu anda imtihan halindeyiz, ayı popülasyonunun biraz azalması gerekiyor"

Avara Mahallesi'nde yaşayan Şahin Bayraktar, "Arılarımın bulunduğu alana ayı geldi. Ayının geldiğini fark ettim, bağırdım. Bağırmama rağmen kovanın bir tanesini alarak götürdü. Sonra kenarda bir yerde kovanı parçaladı. Bu olaydan iki gün öncesinde de incir bahçeme girmişti. İncir bahçemde bulunan 5 tane ağacıma zarar verdi. Bana ayının zararı büyük oldu. Biz, ayılardan dolayı çok mağdur durumdayız. Son zamanlarda sık sık bu ayı saldırıları olmaya başladı. İnanın evden çıkmaya korkar hale geldik, bu hale geldik. Yetkililerden yardım ve çare bekliyoruz. Ayıyı vurmak yasak, 50 bin liradan fazla cezası var. Ayıyı vurma şansımız yok. Bizler de hayvanların can yanmasın istiyoruz ama bu sefer de bizlerin canı yanıyor. Biz, devletimizin yetkililerden bir çare bekliyoruz. Ben, bu yıla kadar bu kadar fazla ayıya rastlamadım. Yaklaşık olarak şu iki ay içerisinde tamamen mahallemizi sardılar, o hale geldik. Tabii ki aç kaldı hayvanlar dağlardı, yiyecek bulamıyorlar. Mecburen karnını doyurmak için şehir merkezlerine kadar inerek yiyecek arıyor, insanlara saldırıyor. Bahçemin etrafına çit aldım, çit çevirdim. Ne kadar faydasını görürüz, bilemiyorum. Çit aldıktan sonra ayı yine geldi ama bu sefer bahçeye giremedi. Bağırıp gitti, sesini de duyduk. Herkesin evinin önünde ya da bahçesinde ya da arılığında çit yok. Ayılarla imtihan halindeyiz. Ayı popülasyonunun biraz azalması gerekiyor" dedi.

"İnsanların bahçeleri ayılar ve yaban domuzları tarafından talan ediliyor"

İnebolu ilçesine bağlı Cünürye Mahallesi'nin muhtarı Binnaz Atılgan ise "Halkımız şu anda çok muzdarip. Yollarda ayıların görüntülerini çeken taksici arkadaşlarımız var. Görüldüğü üzere arı kovanları zarar görmüş durumda. İnsanların bahçeleri ayılar ve yaban domuzları tarafından talan ediliyor. Halkımız bu durumdan çok fazla şikayetçi. 24 saat telefonum susmuyor, sürekli beni arıyorlar. Artık büyüklerimize yalvarıyoruz, bu soruna artık bir çözüm bulsunlar. Kadınlarımız, çocuklarımız ve yaşlılarımız savunmasız durumdalar. Hava karardığında artık kimse evinden çıkamaz duruma geldi. Herkesin küçük, büyük bahçesi var. Herkes bahçesinde çeşitli ürünler yetiştirip ekim yapıyor. Ama herkes ektiği ürünleri ya ayılara ya da yaban domuzlarına yediriyor. Bunun karşılığını alamaz duruma geldik" diye konuştu.

"Çocuklarım ayı korkusundan dışarı çıkamıyorlar"

Cünürye Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Bayraktar da, "Geçen akşam kovanlarıma ayı gelmiş. Kovanın iki tanesini dağıtmış. Bahçe tel örgülü olduğu halde arı kovanının iki tanesini dağıtmış. Ayılar sebebiyle sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Ayı popülasyonunun kısmen azalmasını istiyoruz. Ben, evde 5 kişi yaşıyorum. Çocuklarım var, ayı korkusundan dışarı çıkamıyorlar. Çocuklar bahçeye çıkıp oynamaktan çekiniyorlar. Ben ayı saldırdığında kendimi savunabilirim ama çocuklarım kendisini savunamaz" şeklinde konuştu.

"Ayı, yattığı yerden 15 tane kovanımı parçalamış"

Mahalle sakinlerinden Bünyamin Demir ise, ayıların kovanlarını parçaladığını kaydederek, "Arılarımın yanına geldiğim zaman manzarayı gördüm. Yattığı yerden 15 tane kovanımı parçalamış. Normal şartlarda maddi zararım büyük ama bu durum maddiyattan çıktı. Herkesin ailesi, çocuğu var. Herkes aracıyla götürüp getiriyor. Buna ne denir bilmiyorum. Bir şey olduğunda bunun telafisi olmaz. Arılarım eve 15 metre mesafede bulunuyor. Hayvanlarım da var. Hayvanlarımı da alacak diye korkuyorum. Onlar da bağırmaya başlıyorlar. Ayının kokusunu duyduğunda onlar da tedirgin oluyor" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU