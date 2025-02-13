Kastamonu'da Hayvanlarda Aşı Seferberliği - Son Dakika
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Kastamonu'da Hayvanlarda Aşı Seferberliği

Kastamonu\'da Hayvanlarda Aşı Seferberliği

Kastamonu'da 520 bin şap, 200 bin brucella aşısı hedefleniyor; hayvan pazarları kapalı tutuluyor.

13.02.2025 14:08
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Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yıl içerisinde 520 bin doz şap ve 200 bin doz brucella aşısı yapılması hedefleniyor.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından son aylarda ülke genelinde şap hastalığının artış göstermesi üzerine aşılama çalışmalarını hızlandırdı. Çevre illerde görülen şap hastalığının bulaş riskini azaltmak için Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı ile Tosya, Devrekani ve Taşköprü Canlı Hayvan Pazarları halen kapalı tutuluyor. Hayvan pazarlarının açılabilmesi, şap ve brucella hastalığına karşı küçükbaş ve büyükbaş hayvanların korunması amacıyla Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşılama çalışmaları devam ettiriliyor. Zorlu kış şartlarına rağmen ekipler, köy köy gezerek küçükbaş ve büyükbaş hayvanları aşılıyor. Ayrıca ekipler, aşılama çalışmalarının yanı sıra yetiştiricileri de hastalık ve hayvan sağlığı hakkında bilgilendiriyor.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Zorlu kış şartlarına rağmen sahadayız. Hayvan sağlığı ekiplerimiz, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları hastalıklardan korumak için aşılama çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl 520 bin doz şap, 200 bin doz brucella aşısı yapmayı hedefliyoruz. Hayvan sağlığı, insan sağlığıdır" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Hayvanlarda Aşı Seferberliği - Son Dakika

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