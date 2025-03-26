Kastamonu'da İftar Programıyla Ramazan Maneviyatı - Son Dakika
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Kastamonu'da İftar Programıyla Ramazan Maneviyatı

Kastamonu\'da İftar Programıyla Ramazan Maneviyatı

İhlas Vakfı Sıla Yurdu'nda düzenlenen iftarlarla Ramazan'ın ruhu yaşayarak, birlik duygusu pekişti.

26.03.2025 16:42
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Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Yurdu'nda düzenlenen iftar programınlarında İhlas Vakfı gönüllüleri, protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte Ramazan ayının maneviyatını yaşadı.

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programları, İhlas Vakfı gönüllüleri ve öğrencileri bir araya getirdi. Gönüllülerin destekleriyle düzenlenen iftar programlarında Ramazan ayının maneviyatı yaşatılıyor.

Yurtta düzenlenen iftar programlarından birinin konuğu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ve Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Serkan Fırat oldu. Yurtta öğrencilerle birlikte orucunu açan Kuşçu, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek öneri ve isteklerini dinledi.

Yurt Müdürü Enis Köklü, Ramazan ayında birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için iftar programları düzenlediklerini belirterek, "İhlas Vakfı Sıla Yurdumuzda Ramazan ayının maneviyatını bir arada yaşıyoruz. Gönüllülerimizin kıymetli destekleriyle düzenlediğimiz iftar programlarında bir araya geliyoruz. Gönüllülerimiz ve öğrenciler iftar sofrasında Ramazan aynının birlik ve beraberlik duygusunu bir arada yaşıyor. Emeği geçen herkesten Allah'u Teala razı olsun" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da İftar Programıyla Ramazan Maneviyatı - Son Dakika

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