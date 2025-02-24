Kastamonu'da Karla Mücadele: Yüzerek Gitti - Son Dakika
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Kastamonu'da Karla Mücadele: Yüzerek Gitti

Kastamonu\'da Karla Mücadele: Yüzerek Gitti

Çatalzeytin'de bir vatandaş, 2 metre karın içinde yüzerek evine gitmeye çalıştı. Görüntüler viral oldu.

24.02.2025 13:59
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir vatandaş, 2 metre kalınlıktaki karda yürüyemeyince yüzerek evine gitmeye çalıştı. Eşi tarafından çekilen o görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Meteoroloji Müdürlüğünün turuncu kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu'da özellikle sahil bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Güneşler köyünde yaşayan Erol Koç isimli vatandaşın kar içinde verdiği mücadele ise dikkat çekti. Evine 15 metre uzaklıkta bulunan kardeşinin evine gitmek isteyen Koç, yer yer 2 metreyi bulan karda yürüyemeyince çareyi yüzmekte buldu. Karda yüzerek ilerlemeye çalışan Koç'un eşi de o anları cep telefonu ile görüntüledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Karla Mücadele: Yüzerek Gitti - Son Dakika

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