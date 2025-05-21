Kastamonu'da Tilki ve Dron Görüntüleri - Son Dakika
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Kastamonu'da Tilki ve Dron Görüntüleri

Kastamonu\'da Tilki ve Dron Görüntüleri

Kastamonu'da dronla çekim yapan Murat Oktay, arazideki tilkiyi incelemenin keyfini yaşadı.

21.05.2025 10:41
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Kastamonu'da arazide dolaşan tilki, dronu görünce meraklı bakışlar arasında önce inceledi, üzerine gelince de ürküp ormanlık alana kaçtı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Kastamonu'nun doğal güzellikleri ile tarihi ve turistik yerlerini dronla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşan Murat Oktay, çekim sırasında tilkiyle karşılaştı. Tarlada yiyecek arayan tilkiyi fark eden Murat Oktay, dronla yaklaşmak istedi. Dronu fark eden tilki, önce meraklı bir şekilde dronu inceledi. Dronun üzerine geldiğini fark eden tilki, drondan biraz uzaklaşarak tekrar arkasına dönüp meraklı bir şekilde bakmaya başladı. Tekrar dronun yaklaşmasından ürken tilki, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Tilkinin meraklı bakışlar arasında dronu incelemesi, sosyal medyada ise büyük ilgi gördü. Tilkinin meraklı bakışlarını sosyal medyasında yayınlayan Oktay, videonun ilgi görerek izlendiğini söyledi.

Kastamonu'yu dron ile çekerek tanıtmaya çalıştığını söyleyen Murat Oktay, "Dron çekimi sırasında arazideydim. Tarlada tilkiyi gördüm. Tilki hem drona çok meraklı bir şekilde bakıyordu hem de korkuyordu. Ben de tilkiyi takip ettim. Tilki kaçtı, ben kovaladım. Ama hiçbir şekilde hayvana zarar vermedik. Tilki, drona karşı çok meraklıydı. Daha çok tilkiye yakınlaşmak istedim ama olmadı. Tilki drondan uzak kalmayı tercih etti, yakınlaşmamızı istemedi. Daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu" dedi.

Videonun sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü söyleyen Oktay, "Tilki hem meraklı hem de endişeli bir şekilde hareket ediyordu. Bir hayli tilkinin hareketleri ilgimi çekmişti. Daha çok yakınlaşmak istedim ama maalesef tilki, bizler kadar drona meraklı olamadı, biz yaklaştıkça tilki bizden uzaklaştı. Ben, şehrimizin güzel yerlerini, turistik yerlerini, tarihi mekanlarını, doğasını, elimden geldiğince çekip tanıtmaya çalışıyorum. Bu yüzden tilkinin de videosunu sosyal medya hesaplarıma yüklemiştim. Bu videoda sosyal medyada çok fazla ilgi gördü. Bundan dolayı da bir hayli mutluyum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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