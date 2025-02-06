Kavak'ta Mevsimin İlk Kar Yağışı

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Kavak'ta kar yağışı etkili oldu

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe beyaza bürüdü.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi, birçok ilde olduğu gibi Samsun'da da kendini gösterdi. Kavak ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. İlçe sakinleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözlerini mevsimin ilk karı ile açtılar. Kar yağışı nedeniyle beyaz gelinliğini giyen ilçede üst kesimlerde kar kalınlığı 10 santimi geçti. Büyükşehir Belediyesi, karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması adına sıkıntı olabilecek yerlerde teyakkuzda bekledi.