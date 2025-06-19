Kayabağlar’da Mevlid-i Şerif Programı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesindeki vatandaşlar, silahlı saldırı ve trafik kazalarında hayatını kaybeden gençler için Mevlid-i Şerif okuttu.

Belde halkı tarafından kendi imkanlarıyla organize edilen programda, Adnan Pekgöz, Bünyamin Pektaş ve Oruç Eviz'in ruhları için dualar edildi, Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit sonrası topluca yemek ikramında bulunulurken, kazada yaralananlar için de şifa dilekleriyle dualar okundu. Belde sakinlerinden Çetin Petek, bu tür olayların tekrardan yaşanmamasını arzu ettiklerini belirterek, "Beldemizde yaşanan bu olumsuz musibetler yüzünden bu adakları el birliğiyle köy halkı olarak kestik" dedi. - SİİRT