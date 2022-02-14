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Kayak turnuvaları nefes kesti - Son Dakika

Kayak turnuvaları nefes kesti

14.02.2022 20:01

- Kayak turnuvaları nefes kesti Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin 48. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Rektörlük Kayak Turnuvaları' izleyenlerin nefesini kesti.

- Kayak turnuvaları nefes kesti

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin 48. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Rektörlük Kayak Turnuvaları' izleyenlerin nefesini kesti.

Ülkemizin önemli kış turizm merkezlerinden olan Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Kayak Turnuvaları düzenlendi. Düzenlenen turnuvaya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Hasbek, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kutlama etkinlikleri halk oyunları gösterisiyle başladı. Daha sonra farklı branşlarda toplamda 120 sporcunun katıldığı yarışmalarda, yaşlarına göre kategoriye ayrılan sporcular, Alp disiplini büyük slalom ve snowboard branşlarında kıyasıya yarıştı. Yarışlar izleyenlerin nefesini kesti. Yapılan yarışmalarda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi. Gün boyu çeşitli ikramların yapıldığı etkinlik, akşam düzenlenen havai fişek ve meşale gösterisiyle son buldu.

Kayak turnuvalarına katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, yaptığı açıklamasında "Üniversitemizin 48. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Rektörlük Kayak Turnuvası için burada bulunmaktayız. Bu programın düzenlenmesinde bizlere destek veren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kayak turnuvaları nefes kesti
Kayak turnuvaları nefes kesti
Kayak turnuvaları nefes kesti

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm, Sivas, Kayak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayak turnuvaları nefes kesti - Son Dakika


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