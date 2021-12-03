Kayıp kadın 15 gün sonra bulundu - Son Dakika

Müge Anlı, kaybolduktan 15 gün sonra metruk bir binada bulunan genç kadını ikna ederek devlet yetkililerine

teslim etti.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, günlerdir Gaziantep'te kaybolan iki çocuk annesi Sevda Kılıç'ın peşindeydi. Annesi Hamdiye Sevim, kızının psikiyatrik durumunun iyi olmadığını ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Müge Anlı, ekibiyle birlikte Gaziantep'e gitti. Sokak sokak aradığı kayıp kadını, metruk bir binada perişan bir halde buldu.

Günler sonra annesi ve eşi ile Müge Anlı'nın canlı yayınında görüşen Sevda Kılıç; "Kendimi düzelttiğim zaman döneceğim. Kimseden yardım istemiyorum" dedi. 30 yaşındaki kadının halindeki ve konuşmalarındaki anormalliği fark eden Müge Anlı, canlı yayında; "Bugün Sevda'yı sağ salim bulduk. Bir daha kaybedemeyiz" diyerek Gaziantep Emniyeti'ne ve Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. Anlı'nın bu çağrısına yanıt geldi. Gaziantep Emniyeti, Sevda Kılıç'ı bulunduğu yerden almak için harekete geçti. - İSTANBUL