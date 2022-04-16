Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi

16.04.2022 13:06
Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, ilçede yapım çalışmalarına başlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, ilçede yapım çalışmalarına başlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Altay, "112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'ya ilçemiz adına teşekkür ederiz." dedi. - BİLECİK

Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi
Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi

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112 Acil, Hisarcık, Bilecik, Altay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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