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Kaymakam Ayrancı, yol açma çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kaymakam Ayrancı, yol açma çalışmalarını inceledi

04.02.2022 11:34
Kaymakam Ayrancı, yol açma çalışmalarını inceledi

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, kardan dolayı kapanan yolların açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, kardan dolayı kapanan yolların açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 2 hafta boyunca yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Gölbaşı ilçesinin Sırıklı Yaylası yolunun açılması için ilçe özel idare müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yol açma çalışmalarını yakından takip eden Kaymakam İhsan Ayrancı, yolda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Ayrancı daha sonra yaylada bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. Yayla sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Ayrancı, kendisine iletilen talepleri de tek tek not aldı.

Kaymakam Ayrancı'ya AK Parti Gölbaş ilçe Başkanı Hakan Toydaş, ilçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman eşlik etti. - ADIYAMAN

Kaymakam Ayrancı, yol açma çalışmalarını inceledi
Kaymakam Ayrancı, yol açma çalışmalarını inceledi
Kaymakam Ayrancı, yol açma çalışmalarını inceledi

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Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Ayrancı, yol açma çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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