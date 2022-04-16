Kaymakam Bütün; "Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız" - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Bütün; "Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız"

16.04.2022 00:18
Kaymakam Bütün; "Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız"

Öksüz ve yetim çocuklar için düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, "Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Öksüz ve yetim çocuklar için düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, "Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Hanönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında yetim ve kimsesiz çocuklar ile aileleri bir araya geldi. Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen iftar programına Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Serkan Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Birgül Yılmaz, İlçe Müftüsü Ali Çelebi, öksüz ve yetim çocuklarla aileleri katıldı.

İftar programında konuşan Kaymakam Emrah Bütün, "Ramazan ayının 15'inde kabul edilen dünya yetimler günü münasebetiyle iftarımızı ilçemiz ve köylerinde yaşayan öksüz ve yetim çocuklarımızla bir araya geldik. Davetimizi kabul ederek katılan ailelerimize teşekkür ederim. Dünya hayatı çeşitli imtihanlarla geçmekte. Bunlardan bazıları da insanların sevdiklerinin erken ayrılmasıdır. Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız. Ben bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakam Bütün, öksüz ve yetim çocuklar ve beraberindeki aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve hediyelerini takdim etti. - KASTAMONU

Kaymakam Bütün; Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız
Kaymakam Bütün; Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız
Kaymakam Bütün; Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız
Kaymakam Bütün; Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız

YORUMLAR
500
Şemdinli Kaymakamı Tugay, muhtarlarla iftarda bir araya geldi Şemdinli Kaymakamı Tugay, muhtarlarla iftarda bir araya geldi 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteğinde 2 bin kişilik iftar sofrası 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteğinde 2 bin kişilik iftar sofrası

Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarcık, Hanönü, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Bütün; 'Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız' - Son Dakika


Son Dakika
00:15 Ali Koç konuştu! Fenerbahçeli taraftarlar esprili bir dil kullandı
00:02 Motorine gece yarısı zam geldi!
00:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınlarla iftar yemeğinde buluştu!
00:00 Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddet uyguladı
23:59 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bir şey kaybetmedik, stres yok
23:05 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na ilk yorum: Saygı duyacağız
23:03 Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun eşi benzeri yok
23:00 Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
22:31 Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi
22:22 Karamollaoğlu: Tayyip Bey, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka birini aday gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 00:25:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Bütün; "Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement