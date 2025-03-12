Şaphane Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, 65 yaş üstü ailelerle iftarda bir araya geldi.
İftar programına katılan ailelere teşekkür eden Kaymakam Çelik," Cenab-ı Allah birlik beraberlik içerisinde nice Ramazanlar nasip etsin inşallah. Yemeğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Kaymakam Çelik'ten 65 Yaş Üstü Ailelere İftar - Son Dakika
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