Kaymakam Çelik yetim çocuklar ile bir araya geldi - Son Dakika
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Kaymakam Çelik yetim çocuklar ile bir araya geldi

17.04.2022 16:42
Kaymakam Çelik yetim çocuklar ile bir araya geldi

Dünya yetimler günü sebebiyle Manyas Kaymakamı Koray Çelik yetim çocuklar ve özel insanlar ile iftar da bir araya geldi.

Dünya yetimler günü sebebiyle Manyas Kaymakamı Koray Çelik yetim çocuklar ve özel insanlar ile iftar da bir araya geldi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik Dünya Yetimler Günü sebebiyle Yeni Belediye Çok amaçlı salonunda yetim çocuklar ve özel insanlar ile iftar da buluştu. Sosyal yardımlaşma Vakfı Müdürü Ahmet Akkoyun, İlçe Emniyet Amiri Osman Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş'ın da katıldığı iftar da Kaymakam Çelik yetim çocuklar ve özel insanların bulunduğu masaları dolaşarak, hal ve hatırlarını sorarak onlarla sohbet etti.

Kaymakam Çelik, iftara katılan yetim çocuklar ile özel vatandaşlara bir giyim firmasına ait hediye çeklerini de verdi. - BALIKESİR

Kaymakam Çelik yetim çocuklar ile bir araya geldi
Kaymakam Çelik yetim çocuklar ile bir araya geldi

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Hisarcık, Manyas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Çelik yetim çocuklar ile bir araya geldi - Son Dakika


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