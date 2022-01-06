Kaymakam Çiçek: "Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır" - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesi Düşecek köyünde şehit Hasan Ali Soysal'ın ailesini ziyaret eden Kaymakam Hasan Çiçek, "Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır" dedi.

Kaymakam Hasan Çiçek, 1992 yılında Tunceli'nin Hozat İlçesinde şehit düşen Hasan Ali Soysal'ın köydeki ailesini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Kaymakam Hasan Çiçek'e Örencik Asayiş Tim Komutanı Mertcan Türkmaya ve Köy Muhtarı Ali Koç eşlik etti. Kaymakam Çiçek, şehit ailesiyle kısa süreli sohbet edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Çiçek, "Cenabı Allah şehidimize gani gani rahmet, mekanını cennet eylesin. Anne ve babası olarak sizlere, bütün yakınlarına sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Devletimizin temsilcisi olarak bizler her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim" dedi.

Kaymakam Hasan Çiçek, Ziyaret ve incelemeleri sırasında Köy muhtarı Ali Koç' tan köyün genel durumu ve köyde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı, köyün ihtiyaç ve taleplerini dinleyip karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.

Köyde vatandaşlarla da bir araya gelerek kısa süreli sohbet eden Kaymakam Hasan Çiçek, ayrıca köy ziyareti sırasında karşılaşmış olduğu çocuklarla sohbet etmeyi, onlara oyuncak verip sevindirmeyi ihmal etmedi. - KÜTAHYA