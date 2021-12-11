Kaymakam Demirbilek'ten kadınlara destek çağrısı - Son Dakika

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, ilçede kurulan Kadın Kültür Evleri Kooperatifi'nin üretimlerine aralıksız olarak devam ettiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Kaymakam Demirbilek, kooperatifte üretimin tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti. Kaymakam Demirbilek açıklamasında, "Sultandağı Kadın Kooperatifimizin emektar kadınları durmadan üretmeye devam ediyor. Tamamen el yapımı deri çantaları albikere.com üzerinden satın alarak hem kadınlarımıza destek olabilir, hem de öğrencilere burs verilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Haydi kadınlarımıza destek olmaya" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR