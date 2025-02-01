Kaymakam Doğru Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Doğru Gençlerle Buluştu

Kaymakam Doğru Gençlerle Buluştu

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, gençlerle ziyarette bulunarak yeteneklerini inceledi.

01.02.2025 15:53
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Germencik Kaymakamı Sultan Doğru Gençlik ve Spor Müdürlüğü Ortaklar Genç Ofis'i ziyaret ederek gençlerle buluştu.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Ortaklar Genç Ofis ziyaret sırasında müzik atölyesi, hızlı okuma ve akıl-zeka oyunları atölyelerini inceleyerek gençlerin gösterilerini izledi. Gençlerin yeteneklerini sergilediği etkinlikler Kaymakam Doğru'nun takdirini kazanırken, gençlerin gelişimlerini destekleyen bu tür atölyelere büyük önem verdiklerini belirten Doğru, gençlerin sanatsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan bu tür projelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ziyaretinin sonunda, Ortaklar Genç Ofisi'nde düzenlenen atölyelerin gençler için bir fırsat sunduğunu belirten Kaymakam Doğru, gençlere başarılar dileyerek gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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