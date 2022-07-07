Kaymakam Eyyüpkoca'dan down sendromlu Safa'ya büyük jest - Son Dakika
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Kaymakam Eyyüpkoca'dan down sendromlu Safa'ya büyük jest

07.07.2022 13:02
Kaymakam Eyyüpkoca'dan down sendromlu Safa'ya büyük jest

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca esnaf ziyareti esnasında polis olmak istediğini söyleyen Down Sendromlu Safa Erdoğan'ı bir günlüğüne polis yaparak isteğini yere getirdi.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca esnaf ziyareti esnasında polis olmak istediğini söyleyen Down Sendromlu Safa Erdoğan'ı bir günlüğüne polis yaparak isteğini yere getirdi.

Safa Erdoğan'ın babası Şendal Erdoğan, oğlunun isteğini yerine getiren kaymakama teşekkür etti. Erdoğan, "Safa polisiye dizileri çok seven bir çocuk. Kaymakam bey esnaf ziyareti esnasında Safa ile karşılaşmış. Safa ile ilgilenen kaymakamımız onun polis olma isteğini öğrenince Safa'ya bir günlüğüne de olsa polislik yaptırma sözü vermiş. Yahyalı İlçe Emniyet Müdürümüz Zeynal Kubat Safa'yı evimizden alıp Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Safa'nın hayallerini gerçekleştiren başta sayın Kaymakamım Metin Eyyüpkoca'ya, İlçe Emniyet Müdürümüz Zeynal Kubat Bey'e ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Yahyalı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Eyyüpkoca'dan down sendromlu Safa'ya büyük jest - Son Dakika

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