Kaymakam Işık: "Bağımlılıkla mücadele, topluma zarar verecek her türlü sorunu içermektedir" - Son Dakika
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Kaymakam Işık: "Bağımlılıkla mücadele, topluma zarar verecek her türlü sorunu içermektedir"

12.04.2022 21:02

Kaymakam Işık: "Bağımlılıkla mücadele, topluma zarar verecek her türlü sorunu içermektedir" Ordu'nun Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, bağımlılıkla mücadelenin topluma zarar verecek her türlü sorunu içerdiğini belirterek, "İlçemizdeki bağımlılık oranları incelendiğinde Türkiye ortalamasının altında...

Kaymakam Işık: "Bağımlılıkla mücadele, topluma zarar verecek her türlü sorunu içermektedir"

ORDU - Ordu'nun Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, bağımlılıkla mücadelenin topluma zarar verecek her türlü sorunu içerdiğini belirterek, "İlçemizdeki bağımlılık oranları incelendiğinde Türkiye ortalamasının altında olduğu görünmektedir" dedi.

Ünye ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde 922 ilçe ile eş zamanlı düzenlenen 'Ben Olsaydım' çalıştayı gerçekleştirildi. Düzenlenen çalıştayda, İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz de yer alırken, dört ana temada oluşturulan uyuşturucu, tütün, alkol ve davranışsal bağımlılık gibi mücadele konuları ele alındı. Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklarından kurtulması ve ailelere düşen görevlerin konuşulduğu çalıştayda, çok sayıda önleyici ve mücadele eylem planlarının ilçe genelinde arttırılması hedefleniyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, bağımlılığın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olarak göze çarptığını söyledi. Her yıl Türkiye'de binlerce insanın bağımlılık yapıcı maddelerden dolayı hayatın kaybetmekte olduğunu ve sakat kaldığını ifade eden Kaymakam Işık, "Bağımlılıkla mücadele topluma zarar verecek her türlü sorunu içermektedir. İlçemizdeki bağımlılık oranları incelendiğinde Türkiye ortalamasının altında olduğu görünmektedir. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları anlamında 81 il ve 922 ilçede bu ay içerisinde tüm tarafların içerisinde yer aldığı herkesin sorunları ve çözüm önerilerini rahatlıkla ifade edebileceği bir çalışma düzenlemiştir. Bugün ilçemizde de bu çalıştayı yapıyoruz. Çalıştayımız bağımlılıkla mücadele konusunda olup 4 ana başlıkta sıralanmıştır. Bunlar uyuşturucu, tütün, alkol ve davranışsal bağımlılık ile mücadele konularındadır" dedi.

"Ben Olsaydım etiketli sorun ve çözüm önerilerinin tartışmasının yanı sıra katılımcıların tecrübe, bilgi ve birikimlerini aktarılabilmesi istenmektedir" diyen Kaymakam Işık, "Temel önceliğimiz olarak ilçemize yönelik sorunlar ve çözüm önerilerinin net olarak ortaya konmasıdır. Bu çalıştaylardan çıkacak sonuçlarla ilçe, il, ülke genelinde sorun ve çözüm önerilerinin ortak konması beklenmektedir. 2022 ve sonrasını kapsayacak müdahale programında yer alacak faaliyetlerin temeli bu çıktılar oluşturacaktır. Bu nedenle görüş ve önerileriniz bizler için önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmanın ardından sağlık görevlileri tarafından katılımcılara slayt gösterisi ile birlikte bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Işık: Bağımlılıkla mücadele, topluma zarar verecek her türlü sorunu içermektedir
Kaymakam Işık: Bağımlılıkla mücadele, topluma zarar verecek her türlü sorunu içermektedir
Kaymakam Işık: Bağımlılıkla mücadele, topluma zarar verecek her türlü sorunu içermektedir

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Hisarcık, Türkiye, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Işık: 'Bağımlılıkla mücadele, topluma zarar verecek her türlü sorunu içermektedir' - Son Dakika


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