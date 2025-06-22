Kaymakam Kantay'a Veda Yemeği - Son Dakika
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Kaymakam Kantay'a Veda Yemeği

Kaymakam Kantay\'a Veda Yemeği
22.06.2025 14:53
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Atilla Kantay, Manisa’daki görev süresinin sona ermesi nedeniyle veda yemeğine katıldı.

Manisa'daki görev süresi sona eren Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi tarafından kendisine düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Manisa'daki görev süresi dolan Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay onuruna özel bir veda yemeği düzenledi. Organizasyona ev sahipliği yapan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, kaymakamın Manisa'daki başarılı çalışmaları ve Muradiye OSB'ye katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Organizasyona katılanlar, yemeğin ardından duygu dolu bir ortamda bir araya gelirken, Kantay'a bölgeye katkılarından ötürü Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık tarafından plaket takdimi gerçekleşti. Başkan Osman Kıvırcık, "Kaymakamımızın enerji ve adanmışlığı, Muradiye ve Yunusemre için büyük kazanç oldu. Kendisine yeni görev yerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atilla Kantay da "Bu şehirde çalışmak benim için büyük onurdu. OSB'nin dinamik yönetimiyle iş birliği yapmak keyifliydi. Her zaman desteğe hazırım" diyerek teşekkür etti.

Organizasyona OSB yönetimi, sanayiciler ve kurum müdürleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Kantay'a Veda Yemeği - Son Dakika

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