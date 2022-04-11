Kaymakam Memiş, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Memiş, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

11.04.2022 12:14
Kaymakam Memiş, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

Burhaniye'de Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Kaymakamlığın öncülüğünde Roman vatandaşların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Burhaniye'de Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Kaymakamlığın öncülüğünde Roman vatandaşların katılımıyla iftar programı düzenlendi. İskele Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlenen ve yaklaşık 50 Roman vatandaşın katılmış olduğu yemek programında Kaymakam İlyas Memiş; yemek sonrası yaptığı konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

Kaymakam, düzenlenen programa katılımlarından dolayı Roman vatandaşlara teşekkür ederek, Devletin her zaman roman vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu belirtti. Burhaniye Romanlar Dernek Başkanı Selahattin Karataş da, Kaymakam İlyas Memiş ve kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve bürokratlara teşekkür etti. İftar programına Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutan Alim Burak Çelik, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Burhaniye Romanlar Dernek Başkanı Selahattin Karataş, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri ve ilçede ikamet eden yaklaşık 50 Roman vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaymakam Memiş, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu
Kaymakam Memiş, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

YORUMLAR
500
AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı Son dakika haberi: Burhaniye'de polislerden kaymakam ziyareti Son dakika haberi: Burhaniye'de polislerden kaymakam ziyareti

İlyas Memiş, Burhaniye, Hisarcık, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Memiş, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:22:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Memiş, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement