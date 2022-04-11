Kaymakam Memiş, Roman vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika

Burhaniye'de Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Kaymakamlığın öncülüğünde Roman vatandaşların katılımıyla iftar programı düzenlendi. İskele Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlenen ve yaklaşık 50 Roman vatandaşın katılmış olduğu yemek programında Kaymakam İlyas Memiş; yemek sonrası yaptığı konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

Kaymakam, düzenlenen programa katılımlarından dolayı Roman vatandaşlara teşekkür ederek, Devletin her zaman roman vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu belirtti. Burhaniye Romanlar Dernek Başkanı Selahattin Karataş da, Kaymakam İlyas Memiş ve kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve bürokratlara teşekkür etti. İftar programına Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutan Alim Burak Çelik, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Burhaniye Romanlar Dernek Başkanı Selahattin Karataş, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri ve ilçede ikamet eden yaklaşık 50 Roman vatandaş katıldı. - BALIKESİR