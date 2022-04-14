Kaymakam Mutlu vatandaşın iftar sofrasında - Son Dakika
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Kaymakam Mutlu vatandaşın iftar sofrasında

14.04.2022 15:59
Kaymakam Mutlu vatandaşın iftar sofrasında

Çorum'un Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Lambacı ailesine iftarda konuk oldu.

Çorum'un Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Lambacı ailesine iftarda konuk oldu.

Ramazan ayı aile ziyaretleri çerçevesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, Kıbrıs gazisi Emir Lambacı'ya konuk oldu. İftar öncesi aile bireyleri ile yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Mutlu, daha sonra yer sofrasında Lambacı ailesi birlikte iftar yaptı.

Ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu kaydeden Kaymakam Mutlu, "Kaymakamlık olarak ramazan ayı boyunca fırsat buldukça vatandaşlarımızın sofralarına misafir oluyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını dertlerini dinliyor, çözüm aşamasında yardımcı olarak, Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi. - ÇORUM

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Ortaköy, Ramazan, Çorum, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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