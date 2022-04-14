Kaymakam Saçal, Şadan Teyze'nin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika
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Kaymakam Saçal, Şadan Teyze'nin iftar sofrasına konuk oldu

14.04.2022 10:36
Kaymakam Saçal, Şadan Teyze'nin iftar sofrasına konuk oldu

Bilecik'in İnhisar İlçe Kaymakamı Elifnur Saçal, Ramazan dolayısıyla vatandaşları evinde ziyaret ederek, iftar sofrasında buluşuyor.

Bilecik'in İnhisar İlçe Kaymakamı Elifnur Saçal, Ramazan dolayısıyla vatandaşları evinde ziyaret ederek, iftar sofrasında buluşuyor.

İnhisar Kaymakamı Elifnur Saçal ve Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Harmanköyde yaşayan Şadan teyze ile iftar sofrasında buluştu. Şadan Teyze ile birlikte sohbet ederek sorunlarını dinleyen Saçal, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şadan Teyze ise Kaymakam Saçal'a ve Başkan Kepez'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaymakam Saçal, Şadan Teyze'nin iftar sofrasına konuk oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Saçal, Şadan Teyze'nin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakam Saçal, Şadan Teyze'nin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika
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