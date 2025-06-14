Kaymakam Tuncer\'e Veda Yemeği

Giresun'un Bulancak İlçesine atanan Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer için Bilecik'te muhtarlar tarafından veda yemeği düzenlendi.

Söğüt İlçesi'ndeki mahalle ve köy muhtarları, görev süresi boyunca ilçeye yaptığı katkılar için Kaymakam Tuncer'e teşekkür etmek amacıyla samimi bir ortamda veda yemeği gerçekleştirdi. Programda, muhtarlar Kaymakam Tuncer'e teşekkürlerini iletti. Kaymakam Tuncer ise, Söğüt'te geçirdiği sürenin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek tüm muhtarlara teşekkür etti. Program sonunda muhtarlar, Kaymakam Tuncer'e çeşitli hediyeler takdim ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. - BİLECİK