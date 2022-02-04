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Kaymakam Ünsal, karla mücadele çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kaymakam Ünsal, karla mücadele çalışmalarını inceledi

04.02.2022 12:17
Kaymakam Ünsal, karla mücadele çalışmalarını inceledi

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık iki hafta boyunca etkili olan kar ve tipi nedeniyle Sincik ilçesine bağlı bir çok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Yol açma çalışmalarının devam ettiği Sincik ilçesinde, Kaymakam Uğur Ünsal il özel idaresi ekiplerince Sakız Köyü ve Hayırlı Mezrasındaki karla mücadele çalışmalarına katıldı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Sakız Köyü ve Hayırlı Mezrasındaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Ünsal, çalışmalar hakkında ilgililerden de bilgiler aldı. Kaymakam Ünsal aynı zamanda köylülerle de bir araya gelerek bir süre sohbet edip onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. - ADIYAMAN

Kaymakam Ünsal, karla mücadele çalışmalarını inceledi
Kaymakam Ünsal, karla mücadele çalışmalarını inceledi

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Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Ünsal, karla mücadele çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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