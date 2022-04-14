Kaymakam Yılmazer köylerde vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer köy ziyaretlerine devam ediyor.

Yılmazer, Ramazan ayı dolayısıyla eşi Seda Yılmazer ile birlikte Porsuklu köyünde köylülerle bir araya geldi. Ramazan ayı dolayısıyla 3 aileye yapılan ziyarette Yılmazer vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleme fırsatı buldu. Kaymakamlığın kapılarının vatandaşlara açık olduğunu ifade eden Yılmazer, vatandaşlara hizmet için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Eşi Seda Yılmazer ile birlikte ramazan ayı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Onur Yılmazer, daha sonra Porsuklu köyünden ayrıldı. - KARS