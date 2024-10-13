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Kayseri Barosu Seçimleri Başladı

Kayseri Barosu Seçimleri Başladı

Kayseri Barosu başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı, 4 aday yarışıyor.

13.10.2024 11:38
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Kayseri Barosu başkanının seçileceği genel kurulda oy kullanma işlemi başladı.

Kayseri Barosu'nun Olağan Kongresi'nin ardından yapılan seçime 4 başkan adayı katıldı. Mevcut başkan Av. Ali Köse'nin de yeniden aday olduğu seçimde Av. Oğuz Erinç, Av. Murat Tolga Özsoy ve Av. Ercan Avcı aday olarak katıldı. Saat 09.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erecek. Oyunu kullanan mevcut Baro Başkanı Av. Ali Köse; "3 yıldır baro başkanlığı yapıyorum. 12 Eylül 2021 yılında seçilmiştim. Dün genel kurulumuzu yaptık. Bugün de 4 başkan adayı olan baro başkanlığı seçimimizi yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bütün aday meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Seçim şu ana kadar sorunsuz gidiyorum. Şu ana kadar da zaten bizim baro seçimlerimizde bir sorun olmamıştır. Bundan sonrada olacağını ummuyorum. Kazananın Kayseri Barosu olmasını dileyerek, şehrimize, milletimize ve bütün yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan Köse, 2 bin 943 seçmenin bulunduğunu ancak katılımın 2 bin 500'lerde olacağının söylediğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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