Kayseri'de vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla camilere akın ederek ibadet etti.
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat gecesinde Kayserililer camilere akın etti. Şehrin her noktasındaki camilere giden vatandaşlar, ibadet yaparak dua etti. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu gecenin huzurunu yaşayan vatandaşlara bazı kişilerde ikramlarda bulundu. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Berat Kandili İbadeti - Son Dakika
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