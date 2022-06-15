Kayseri'de Bir Avukat İntihar Etti - Son Dakika
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Kayseri'de Bir Avukat İntihar Etti

15.06.2022 19:16
Kayseri'de Bir Avukat İntihar Etti

Kayseri'de avukatlık yapan Cemalettin Şenyüz (39), intihar etti. Şenyüz’ün, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi.

Kayseri'de avukatlık yapan Cemalettin Şenyüz (39), intihar etti. Şenyüz'ün, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi.

Pandemi sürecinde iki avukatın intihar ettiği Kayseri'de bir avukat daha kendi elleriyle yaşamını son verdi. Kayseri Barosu'na kayıtlı Cemalettin Şenyüz, Sivas Caddesi'nde bulunan evinde dün akşam saatlerinde intihar etti. Şenyüz'ün, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği bu yüzden intihar ettiği öne sürüldü. Şenyüz'ün cenazesi bugün Kayseri'de toprağa verildi.

Kayseri Barosu, Cemalettin Şenyüz için bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "24.11.2011 tarihinde avukatlık mesleğine başlayan, Baromuz üyesi kıymetli meslektaşımız Av. Cemalettin Şenyüz vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan Rahmet, ailesine ve Baromuz üyelerine başsağlığı dileriz" denildi.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Bir Avukat İntihar Etti - Son Dakika

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