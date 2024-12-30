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Kayseri'de Büyükkılıç ve MHP'li Başkanlardan İstişare Toplantısı

Kayseri\'de Büyükkılıç ve MHP\'li Başkanlardan İstişare Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek ilçelerde yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

30.12.2024 14:56  Güncelleme: 14:57
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve MHP'li ilçe belediye başkanlarını ağırladı. Başkan Büyükkılıç, İl Başkanı Kalın ve ilçe belediye başkanları ile ilçelerde yürütülen çalışmalar ve yapılacak yatırımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konukları ile yakından ilgilenen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, ilçelerde yürütülen çalışmalar ve yapılacak yatırımlara dair değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek; "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanımız Enes Ertuğrul Kalın, Özvatan Belediye Başkanımız Halit Demir, Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin ve Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ayyıldırım belediyemizi ziyaret etti. Ziyarette ilçelerimizde yapılmakta olan ve yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı MHP İl Başkanı ve belediye başkanlarına ziyaretleri ve istişareleri için teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve ilçe belediye başkanları da misafirperverliği ve ilçelere olan hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Büyükkılıç ve MHP'li Başkanlardan İstişare Toplantısı - Son Dakika

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